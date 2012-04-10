Решение КС является справедливым - Рыбаков

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Решение Конституционного суда, которым признано неконституционным одновременное участие в парламентских выборах на мажоритарных округах и по партийным спискам, приводит украинское законодательство в соответствие с Конституцией и европейской практикой.

Об этом заявил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.



«Вердикт КС не стал сюрпризом. Признав положения закона о выборах неконституционными, суд поступил законно и последовательно. Ведь аналогичное мнение уже было закреплено в решении конституционных судей в феврале 1998 года», - сказал лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.



По мнению лидера фракции, решение КС является справедливым, так как не дает возможности политикам «страховать» свой низкий уровень доверия по сути двумя попытками попасть в парламент.

«Возмущение оппозиции по поводу решения Конституционного суда объясняется только эгоистичной заботой о собственной карьере. Угрозы отозвать голоса, поданные за закон о выборах, - не более, чем каприз. Правовых механизмов «вернуть голоса» не существует», - заявил лидер фракции «Реформы ради будущего» Игорь Рыбаков.