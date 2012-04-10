Назначен новый руководитель Лукьяновского СИЗО

{1-} Исполняющим обязанности начальника Киевского СИЗО назначен Павел Голубовский.

Таков приказ главы Государственной пенитенциарной службы Украины Александра Лисицкова, сообщает официальный сайт службы.

Одновременно Голубовский освобожден от исполнения обязанностей начальника отдела деятельности следственных изоляторов аппарата пенитенциарной службы.

Павел Голубовский – подполковник внутренней службы Украины, ему 37 лет. В органах Государственной пенитенциарной службы Украины – с 1996 года.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, прежний и.о. руководителя Киевского СИЗО Евгений Домбровский был отстранен от должности на время проведения проверок по факту злоупотреблений сотрудниками столичного СИЗО после выхода фильма «Лукьяновка. Тюрьма №1».

В фильме, снятом журналистом телеканала ТВі Константином Усовым по итогам беспрецедентного расследования, были показаны условия, в которых находятся заключенные Лукьяновского СИЗО.

Как оказалось, стены следственного изолятора покрыты грибком, а заключенных кормят каким-то «дерьмом».

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