В Лавре установили гигантскую писанку из живых цветов

Накануне Пасхи перед входом в Киево-Печерскую лавру было установлено гигантское пасхальное яйцо из живых цветов.
Об этом сообщает ТСН.
Для создания цветочной «писанки», высотой в 2,5 метра и весом в 500 кг, потребовалось 7343 розы разного цвета и 10 кг мха.
В создании и открытии скульптуры, которую приготовили специально к благотворительной ярмарке «Пасхальная корзина» приняли участие украинские знаменитости, в частности, Яна Клочкова, Ольга Сумская и Юлия Кавтарадзе.
{1-}
{2-}
{3-}
Напомним, на Крещатике 15 апреля будет представлена писанка, которая уже месяц путешествует по регионам Украины, где ее расписывают местные художники.
Фото: ТСН
Новости по теме:
В центре Киева выставят огномную писанку (ФОТО, ВИДЕО)
В Киев привезут Благодатный огонь
На Виннитчине сплели купальский венок весом 3 тонны