В Лавре установили гигантскую писанку из живых цветов

Накануне Пасхи перед входом в Киево-Печерскую лавру было установлено гигантское пасхальное яйцо из живых цветов.

Об этом сообщает ТСН.

Для создания цветочной «писанки», высотой в 2,5 метра и весом в 500 кг, потребовалось 7343 розы разного цвета и 10 кг мха.

В создании и открытии скульптуры, которую приготовили специально к благотворительной ярмарке «Пасхальная корзина» приняли участие украинские знаменитости, в частности, Яна Клочкова, Ольга Сумская и Юлия Кавтарадзе.

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Напомним, на Крещатике 15 апреля будет представлена писанка, которая уже месяц путешествует по регионам Украины, где ее расписывают местные художники.

Фото: ТСН

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