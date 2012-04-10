Кабмин решил доработать налог на богатство

10 апреля 2012, 20:00

{1-} Кабинет министров Украины решил доработать налог на богатство.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на своем персональном сайте

«Хочу успокоить всех, кого взбудоражили слухи о так называемом «налоге на богатство». Кабинет министров в понедельник единодушно отклонил законопроект, имевший ярко фискальный характер и содержал не вполне продуманные нормы», - отметил Азаров.

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«Почему? Как раз по той причине, которая и взбудоражила людей. Разработчики исказили концепцию и смысл закона. Ведь мы закладывали в него не фискальные задачи в первую очередь, а принцип социальной справедливости: богатые должны поделиться с обществом той частью своих доходов, которые они тратят на роскошь. Поэтому не может быть и речи, чтобы облагать налогом все без разбору квартиры свыше 120 квадратных метров и дома свыше 250 квадратных метров, какие-то сараи и гаражи», - пояснил премьер.

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По словам Азарова, необходимо, чтобы налогом облагались именно предметы роскоши, без которых можно жить, чему есть функциональные недорогие аналоги.

Критерием для определения объекта такого налогообложения будет служить стоимость.

«Квартиры и дома такого метража стали определенной нормой в жилищном строительстве. Они доступны среднему классу. А мы ни в коем случае не хотим ничем ущемить средний класс. Напротив, всячески будем его поддерживать. Потому что это – генератор экономического и социального прогресса. Так что повторюсь, не может быть и речи о введении таких норм закона», - подчеркнул Азаров.

По его словам, закон вернули на доработку, напомнив, какие принципы в нем должны быть заложены.

«Есть справедливый критерий для определения объекта такого налогообложения - стоимость. Также нужно тщательно проработать детализацию этого критерия для различных товаров, объектов движимого и недвижимого имущества, для разных ситуаций. Но это вполне возможно, и задача такая поставлена», - заявил премьер.

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От также отметил, что налог на роскошь очень просто администрируется через продавцов и поставщиков услуг.

«Вы знаете, что в Интернете очень просто найти настоящую цену определенной модели часов «Брегет» или автомобиля «Ламборджини» определенного года выпуска. Так что нужно заложить справедливые нормы и выполнять их. Закон будет касаться только действительно богатых людей и только их расходов на личное потребление различных видов роскоши», - подчеркнул премьер.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в Министерстве финансов Украины отложили идею введения 20% налога на доходы физлиц и налогообложения таких предметов роскоши, как драгоценности, меха и дорогие часы.

Взамен было предложено расширить круг плательщиков за счет снижения порога облагаемой налогом площади недвижимости и объема двигателя автомобиля.

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