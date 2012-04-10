Проданы все билеты на Евро-2012

{1-} Билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в продаже не осталось.

Об этом заявил операционный директор УЕФА Мартин Каллен, передает Информационный центр «Евро-2012».

«Свободных мест не будет ни на одной арене Евро-2012. Есть цифры, которые говорят, что все билеты на чемпионат проданы. Можно закрывать эту тему, и, собственно, переходить к футболу. Этот чемпионат станет знаковым. Никогда еще в истории европейского футбола мы не сталкивались с таким вниманием к Евро», – отметил чиновник.

По его словам, турнир побил все рекорды по интересу к приобретению пропусков на футбольные поединки – заявок их приобретение было более 12 миллионов.



Представитель УЕФА отметил, что самыми активными во время билетных кампаний были болельщики из Украины и Польши, а также из Англии, Нидерландов и Швеции, которым и досталось больше всего билетов на матчи будущего первенства.

Операционный директор УЕФА также подчеркнул, что Европейский футбольный Союз намеренно затягивает с рассылкой билетов, которые будут иметь несколько степеней защиты от подделок.

«Официальная презентация пройдет одновременно в Киеве и Варшаве 23 апреля. Новые билеты будут иметь более пяти степеней защиты, адресная рассылка для фанатов начнется очень скоро и после 10 мая все, кто купил билеты, получат их по почте», - заверил Каллен.

«Уверяю вас, что таким образом все болельщики гарантированно получат свои билеты до начала турнира, а те аферисты, которые захотят поживиться на фальшивках, вряд ли успеют создать нечто похожее за такой короткий срок», – отметил представитель УЕФА.

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