Лукашенко пригласил Папу Римского в Беларусь

{1-} Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Папу Римского Бенедикта XVI в Минск.

Об этом белорусский лидер заявил во вторник, 10 апреля, на встрече с нунцием понтифика в Беларуси Клаудио Гуджиротти, передает ВВС.

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«Я думаю, недалек тот день, когда Папа сможет встретиться в Беларуси со своими приверженцами. Мы будем рады видеть его. Мы в этом направлении должны работать с белорусским патриархатом», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко отмечал, что надеется на помощь католической церкви в налаживании отношений с Западной Европой.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, отношения Минска и ЕС обострились в феврале, когда Брюссель расширил санкции в отношении Беларуси из-за преследования оппонентов Лукашенко.

фото: moyby.com

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