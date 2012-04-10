Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу принимают 90 депутатов

{1-} Верховная Рада продолжает обсуждение и голосование по отдельным поправкам к новому Уголовно-процессуальному кодексу при отсутствии необходимого количества парламентариев.

При этом некоторые поправки, судя по данным электронного табло в сессионном зале, принимаются более чем 226 голосами (необходимым для принятия решения большинством голосов – прим.ред.), передает «Український тиждень».

Представители оппозиции требуют от спикера Владимира Литвина прекратить пленарное заседание.

«Давайте прекращать этот фарс. В зале 42 представителя провластного большинства, которые сейчас совершают преступление », - обратился к председателю Верховной Рады Сергей Сац.

Литвин сделал народному депутату замечание и призвал его выступать по существу вопросов, которые рассматривает парламент.

«Я не могу бегать по залу и хватать депутатов за руки. Пусть народ смотрит и выбирает потом тех, кто приходит в парламент работать», - отметил Литвин.

По подсчетам СМИ, в настоящее время в сессионном зале присутствуют 90 народных депутатов, которые уже рассматривают поправки из пятой сотни.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на утреннем заседании Рады депутаты рассмотрели 180 поправок и шесть статей первой главы Кодекса «Уголовное процессуальное законодательство Украины и рамки его действия».

Всего в проект Уголовно-процессуального кодекса подано 3755 поправок. По словам депутата от Партии регионов Владимира Олийныка, из этих поправок 1070 комитет поддержал, по 450 – не определился.

Как известно, проект УПК был принят Радой в первом чтении 9 февраля. Работа над документом шла полтора года под руководством советника Президента – главы главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрея Портнова.

Документ полностью меняет существующую модель уголовной юстиции – прокурор фактически становится руководителем следствия и отвечает за весь процесс: от начала расследования до вынесения приговора в суде.

Среди прочих новшеств, проект нового УПК предусматривает возможность рассмотрения уголовных дел судом присяжных.

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