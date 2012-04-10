Янукович рассказал церковникам, когда помилует Тимошенко

10 апреля 2012, 21:00

{1-} Президент Украины Виктор Янукович рассмотрит ходатайство глав украинских церквей о помиловании экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко, только после окончания всех судебных процессов против них.

Об этом глава государства заявил сегодня, 10 апреля, на встрече с главами украинских церквей, сообщил предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук), который также был на этой встрече, передает УНИАН.

Главы церквей попросили Януковича помиловать Тимошенко

«Янукович нам сказал, что существует определенная процедура, согласно которой просьбы о помиловании подаются в определенную комиссию по делам о помиловании. Тогда комиссия принимает определенные решения и дает Президенту предложение, чтобы он лично принял то или иное решение», - сообщил предстоятель.

«А для того, чтобы такие представления были относительно Тимошенко и Луценко, должны закончиться все судебные дела», - отметил Блаженнейший Святослав.

По словам главы УГКЦ, сегодняшнюю встречу инициировал сам Президент, таким образом реагируя на письмо глав церквей относительно выборочной справедливости в Украине.

Московский патриархат не стал просить Януковича помиловать Тимошенко

«Как мы поняли, Янукович счел полезным лично дать ответ вместо того, чтобы писать нам какое-то письмо», - отметил предстоятель.

По его словам, во время встречи были озвучены «многие мнения».

По мнению главы УГКЦ, на встрече стало очевидным, что «Янукович очень серьезно принял во внимание наше письмо. Второе, объяснил процесс разработки нового Уголовного кодекса, а следовательно, те меры, которые он принимает для того, чтобы лично обеспечить справедливое судопроизводство в Украине и защиту прав человека».

«Также Президент сказал, что мы, хлопотавшие о помиловании Тимошенко, являемся участниками процесса. Поэтому надеемся, что будем проинформированы о том, на какой стадии рассмотрения находится наша просьба», - подчеркнул предстоятель.

Янукович встретился с главами украинских церквей

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, главы христианских церквей обратились к Президенту Украины с ходатайством об освобождении Тимошенко от дальнейшего отбывания наказания.

Обращение подписали: глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Греко-католической церкви Святослав Шевчук, управляющий делами Римско-католической церкви Маркиян Трофимяк и другие представители христианских церквей.

В рамках встречи Главы Церквей передали Президенту Украины письма о недопустимости проведения в Киеве публичных акций, направленных на пропаганду гомосексуализма.

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