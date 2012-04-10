В США кандидат в президенты снял свою кандидатуру

{1-} Бывший сенатор от штатf Пенсильвания Рик Санторум, который был основным соперником экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни в борьбе за выдвижение в президенты США от республиканцев, намерен отказаться от дальнейшего участия в президентской гонке.

Об этом сообщают источники американских СМИ, передает «Lenta.ru».

Сам Санторум также подтвердил, что избирательная кампания 2012 года для него завершена.

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До сих пор Санторум был номером «два» республиканских праймериз, заручившись поддержкой 275 делегатов. При этом бывший сенатор от Пенсильвании значительно уступал Ромни, которого поддержали более 650 делегатов.

Еще два участника предвыборной гонки – бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич и конгрессмен Рон Пол – значительно отстают как от Ромни, так и от Санторума.

Всего для выдвижения в президенты от республиканцев кандидату необходимо к августу 2012 года заручится поддержкой 1144 делегатов.

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Ранее Санторум уже прерывал свою избирательную кампанию из-за болезни своей трехлетней дочери Изабеллы, однако штаб экс-сенатора всякий раз заявлял, что он намерен возобновить кампанию в этом штате, как только появится такая возможность.

Последний раз Санторум прервал свою кампанию в начале августа, однако намеревался продолжить ее 10 апреля.

Изабелла Санторум больна тяжелым генетическим заболеванием, синдромом Эдвардса. 6 апреля Изабелла была госпитализирована, но уже 9-го она вернулась домой.

Всего у Рика Санторума семеро детей.

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