В Харькове сторонникам Тимошенко запретили пикеты у здания суда

{1-} Харьковский окружной административный суд запретил проведение акций возле здания суда, где будет проходить заседание по обвинению экс-премьера Юлии Тимошенко по делу ЕЭСУ.

Об этом сообщили в Харьковской облорганизации партии «Батькивщина», передает «Интерфакс-Украина».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 19 апреля состоится предварительное заседание по делу о финансовых нарушениях корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

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В «Батькивщине» утверждают, что не подавали никаких уведомлений на проведение пикетов или митингов под Апелляционным судом и ей запретили проведение акции «по фиктивному уведомлению».

«Харьковская «Батькивщина» отмечает, что такое отношение к оппозиции со стороны руководства города уже стало системным: организации неоднократно судом запрещалось проведение мирных акций протеста по фиктивным уведомлениям», - отмечается в сообщении.

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«Категорически заявляем о манипулировании законодательством со стороны Харьковской городской власти, цель которого – не дать оппозиции возможности поддержать своих лидеров», - заявили представители партии.

Также в «Батькивщине» подчеркнули, что в полученных административных исках нет необходимых данных – даты и номера.

«Более того, иск напечатан на официальном бланке городского совета, однако подписан представителем горсовета, тогда как ставить подписи на официальных бланках имеют право лишь руководители учреждений, а в их отсутствие – исполняющие обязанности руководителей», - отметили в «Батькивщине».

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В департаменте по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета комментировать утверждение о фиктивных уведомлениях отказались.

«Бред не комментируем», - заявили в горсовете.

В то же время, в департаменте подтвердили, что горсовет действительно обращался в суд с просьбой запретить проведение акций возле Апелляционного суда.

фото: byut.com.ua

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