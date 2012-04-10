За прогулы заседаний депутатов оштрафовали на 5 миллионов

{1-} Народные депутаты недополучат 5 миллионов гривен из-за прогулов ими пленарных заседаний Верховной Рады.

Об этом заявил председатель парламента Владимир Литвин на заседании Рады 10 апреля, передает УНИАН.

По словам спикера, «за прошлый год и в этом году с народных депутатов Украины удержаны средства в сумме 5 млн грн, которые будут списаны в бюджет, и, возможно, будут использованы по назначению».

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Литвин напомнил, что дал поручение не выплачивать заработную плату тем народным депутатам, которые не зарегистрировались за столом регистрации.

Ранее спикер сообщил, что за срыв заседаний парламентских комитетов народных депутатов также лишат части зарплаты.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, вице-спикер Николай Томенко обнародовал списки «прогульщиков» заседаний парламента. Большинство депутатов входят во фракцию Партии регионов – 11, три – БЮТ, один – из НУ-НС и два внефракционных.

В список «прогульщиков» попали представители фракции Партии регионов Нурулислам Аркаллаев, Ринат Ахметов, Андрей Веревский, Юрий Иванющенко, Сергей Момот, Александр Пеклушенко, Антон Пригодский, Василий Стельмашенко, Василий Хмельницкий, Юрий Чертков, Артем Щербань. Бютовцы, проигнорировавшие сессионную работу – Гарегин Арутюнов, Константин Жеваго, Вадим Трофименко; внефракционные — Руслан Богдан и Александр Буряк. От НУ-НС на заседания Рады не ходил Игорь Палица.

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