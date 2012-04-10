Регионал заверил что новый УПК будет принят этой ночью

{1-} Депутаты Верховной Рады могут принять проект Уголовно-процессуального кодекса (УПК) в ночь с 10 на 11 апреля.

Об этом сообщил народный депутат от Партии регионов, первый замглавы Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олийнык, которого цитирует пресс-служба партии, передает «Украинская правда».

«Будем работать до упора. Если будет шанс принять УПК в ночь с 10 на 11-е апреля, то мы это сделаем. Если будем видеть, что проект Уголовно-процессуального кодекса необходимо доработать, продолжим работу еще и завтра», - отметил политик.

«Работы еще много. Значительная часть поправок снимается, поскольку они идентичны. Есть депутаты, которые сами снимают свои поправки», - добавил регионал.

По словам Олийныка, представителей оппозиции в сессионном зале фактически нет.

«Сидит шесть человек, которые постоянно бросают упреки в адрес большинства: угрожают, оскорбляют», - возмутился депутат.

«Чувствуется, что в рядах оппозиции «бродит лукавый» и неудержимое желание не допустить принятия УПК», - добавил он.

«Две недели все изменения и дополнения к проекту УПК были на руках у каждого депутата. Кто хотел работать, тот работал. Но есть такие, которые только сегодня пришли в зал и начали впервые его (проект УПК) читать. Так мы никогда не придем к согласию, потому что существует низкий уровень понимания самой проблемы», - резюмировал политик.

По состоянию на 22:50 депутаты Верховной Рады уже десятый час рассматривают проект Уголовно-процессуального кодекса во втором чтении.

Принято 41 из 614 статей кодекса.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в сессионном зале парламента находятся, по подсчетам украинских СМИ, около 90 народных избранников.

При этом некоторые решения принимаются решением 226 голосов.

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