В центре Москвы пенсионер поджег себя в здании суда

{1-} В здании Тверского суда в центре Москвы во вторник, 10 апреля, пожилой мужчина попытался совершить акт самосожжения.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Как позже сообщили в МВД России, попытку самосожжения совершил 76-летний пенсионер в туалете суда, где его сына судили за мошенничество.

Мужчина был госпитализирован с множественными ожогами.

«Подобные методы и действия можно расценивать исключительно как давление на суд», - заявили представители суда, комментируя инцидент.

Фото: кадр телеканала НТВ

Новости по теме:

В Москве женщина подожгла себя у Дома правительства

Возле Администрации Президента хотели устроить публичное самосожжение

На Закарпатье отец сжег себя из-за потеряного ребенка (ФОТО)

Китай обвиняет далай-ламу в подталкивани тибетских монахов к самосожжению