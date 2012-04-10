В центре Москвы пенсионер поджег себя в здании суда

{1-} В здании Тверского суда в центре Москвы во вторник, 10 апреля, пожилой мужчина попытался совершить акт самосожжения.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Как позже сообщили в МВД России, попытку самосожжения совершил 76-летний пенсионер в туалете суда, где его сына судили за мошенничество.
Мужчина был госпитализирован с множественными ожогами.
«Подобные методы и действия можно расценивать исключительно как давление на суд», - заявили представители суда, комментируя инцидент.
Фото: кадр телеканала НТВ
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