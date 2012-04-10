Рада отказалась принимать УПК ночью

{1-} Депутаты Верховной Рады во вторник, 10 апреля, рассмотрели 43 статьи во втором чтении проекта Уголовно-процессуального кодекса.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Заседание парламента завершилось в 23:24.

Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840.

«Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - заявил председатель Рады Владимир Литвин.

Спикер также подчеркнул, что в среду, 11 апреля, заседание парламента начнется в 10:00 также с рассмотрения УПК.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, один из участников заседания, регионал Владимир Олийнык заявлял, что депутаты могут принять проект Уголовно-процессуального кодекса в ночь 11 апреля.

«Будем работать до упора. Если будет шанс принять УПК в ночь с 10 на 11-е апреля, то мы это сделаем. Если будем видеть, что проект Уголовно-процессуального кодекса необходимо доработать, продолжим работу еще и завтра», - отметил политик.

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