Строительство на Андреевском спуске приостановлено

Инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля в Киеве приостановила подготовительные работы по строительству гостиничного комплекса на Андреевском спуске.
Об этом сообщает НБН.
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Строительство было остановлено по требованию столичной горадминистрации из-за того, что застройщик не сообщил КГГА о начале выполнения работ.
Опубликовано видео сноса домов на Андреевском спуске
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, на Андреевском спуске, где проводится реконструкция зданий, заявленная как работы по возобновлению инфраструктуры и коммуникаций, было снесено три исторических здания.
По словам главы комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра Бригинца, на этом месте планируется построить 10-этажную гостиницу с магазинами и парковкой на почти 500 мест.
фото: ТСН
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Опубликовано видео сноса домов на Андреевском спуске