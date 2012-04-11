Сегодня – годовщина теракта в минском метро

{1-} В среду, 11 апреля, годовщина теракта на станции «Октябрьская» минского метрополитена, в результате которого погибли 15 человек и пострадали еще около 300.

На входе на станцию «Октябрьская» будет открыт мемориальный знак «Река памяти». У храма-памятника в честь «Всех Святых в память безвинно убиенных во Отечестве нашем» состоится митинг-реквием. Здесь же в крипте храма запланировано открыть доску памяти и отслужить панихиду, проинформировали в горисполкоме, сообщает «Интерфакс-Украина».

Мемориальный знак «Река памяти» выполнен из бронзы, белого мрамора и черного гранита. На бронзовой стеле изображены 15 волн, на гребнях которых фамилии 15 погибших.

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Ранее «Главред» сообщал, что 11 апреля 2011 года на станции «Октябрьская» минского метрополитена сработало мощное самодельное взрывное устройство. 11 человек погибли на месте, еще четверо умерли в больницах. Всего пострадали более 300 человек.

Виновными в совершении терактов в Минске 3 июля 2008 года и 11 апреля 2011 года, а также в Витебске в 2005 году были признаны Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, они приговорены к исключительной мере наказания - смертной казни. Ковалев своей вины не признал и подал на имя президента прошение о помиловании. Коновалов прошения о помиловании не подавал, признав вину в терактах 2008 и 2011 годов.

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При взрывах в Витебске пострадали около 50 человек, никто не погиб. При взрыве в Минске в День независимости в 2008 году пострадали 55 человек, 47 были госпитализированы.

О приведении приговора в исполнение сообщило 17 марта государственное телевидение Белоруссии, об отказе в помиловании президента было объявлено 14 марта.

фото: charter97.org

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