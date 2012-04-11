Последнее слово Иващенко: Генпрокуратура объявила мне войну

{1-} Бывший и.о. министра обороны Валерию Иващенко перед оглашением прговора, которое должно состояться завтра, 12 апреля, выступил с последним словом. Среди прочего он заявил, что никогда не говорил о том, что его преследование политическое, ведь он не является членом ни одной партии, ни политического движения.

Он утверждает, что в его ситуации не новая власть сводит счеты с представителем старой, а генеральная прокуратура объявила ему войну, при том те ее кадры, которые не изменились со времен предыдущей власти. Он рассказал, что с октября 2007 года был назначен заместителем министра обороны Анатолия Гриценко и занимался экономически хозяйственными делами ВСУ.

Впоследствии - вопросами закупки вооружений, утилизации боеприпасов и компонентов ракетного топлива и т.д. , передает УНИАН.

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С назначением министром обороны Юрия Еханурова Иващенко занимался вопросами международного военного сотрудничества. А с увольнением Еханурова в июне 2009 года стал временно исполнять обязанности министра обороны, как его первый заместитель.

Еще раньше, по словам Иващенко, он заметил, что часть руководителей ведомства далеки от понятий профессионализма и порядочности. «Координатором» их деятельности Иващенко называет экс-заместителя министра Игоря Монтрезора. Первыми шагами Иващенко-и.о. были лишение данной группы должностных доступов к ресурсам и лишения законно их должностей. Это вызвало активное сопротивление этих людей.

В частности, сказал Иващенко, Монтрезор через личные связи с заместителем генпрокурора Щеткиным, добился прокурорского протеста против приказа, по которому Иващенко назначен и.о. министра. А это означало отсутствие руководителя жизненно важного для государства министерства. Поэтому протест отклонили, а «дельцов» из армии выгнали.

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Со сменой власти именно усилиями обиженного Прокура Щеткина было сфабриковано дело против Иващенко, заявил экс-и.о. министра.

Иващенко утверждает, что в подготовленном для генерального прокурора Медведько докладе Щеткиным было сфабриковано информация о якобы полученной Иващенко взятке в размере 2,5 млн долларов. Медведько озвучил эту информацию Януковичу, и она того, разумеется, возмутила. Так, обманув Януковича, утверждает Иващенко, фальсификаторы дела получили индульгенцию на его уничтожение.

И хотя уже изменилось как центральное руководство ГПУ, так и кураторы дела самого Иващенко, однако «корпоративная солидарность» заставляет прокуроров довести дело до конца.

Как сообщал Главред ранее, 12 апреля, судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк должен огласить приговор бывшему и.о. министра обороны Валерию Иващенко. Обвинитель запросил для него 6 лет тюрьмы. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.

Иващенко обвиняют в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО.

фото: podrobnosti.ua

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