Южнокорейский самолет экстренно сел в Канаде из-за угрозы взрыва

Самолет «Боинг-777» южнокорейских авиалиний совершил экстренную посадку на канадской военной авиабазе Комокс после получения информации о заложенной на борту бомбе, сообщили в среду, 11 апреля, канадские СМИ.

Информация поступила экипажу вскоре после взлета из аэропорта Ванкувера от офиса авиакомпании в Лос-Анджелесе, который был предупрежден о взрывном устройстве на борту авиалайнера по телефону от неизвестного, сообщает «Интерфакс-Украина».

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Посадка самолет прошла без происшествий. При подлете к аэродрому лайнер сопровождали истребители канадских ВВС.

Самолет совершал рейс в Сеул, на борту находились 149 пассажиров.

Ранее «Главред» сообщал, что в США совершавший внутренний рейс самолет совершил вынужденную посадку, причиной которой, по утверждениям пассажиров, стали буйная истерика капитана судна и его крики о взрывном устройстве.

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