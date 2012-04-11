Южнокорейский самолет экстренно сел в Канаде из-за угрозы взрыва

Самолет «Боинг-777» южнокорейских авиалиний совершил экстренную посадку на канадской военной авиабазе Комокс после получения информации о заложенной на борту бомбе, сообщили в среду, 11 апреля, канадские СМИ.
Информация поступила экипажу вскоре после взлета из аэропорта Ванкувера от офиса авиакомпании в Лос-Анджелесе, который был предупрежден о взрывном устройстве на борту авиалайнера по телефону от неизвестного, сообщает «Интерфакс-Украина».
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Посадка самолет прошла без происшествий. При подлете к аэродрому лайнер сопровождали истребители канадских ВВС.
Самолет совершал рейс в Сеул, на борту находились 149 пассажиров.
Ранее «Главред» сообщал, что в США совершавший внутренний рейс самолет совершил вынужденную посадку, причиной которой, по утверждениям пассажиров, стали буйная истерика капитана судна и его крики о взрывном устройстве.
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