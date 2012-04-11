В Одессе три человека сгорели из-за неправильно припаркованной машины

В результате пожара в 2-этажном доме в центре Одессы погибли трое людей: двое родителей и их сын. На вызов приехали три пожарных машины. Однако подсоединиться к пожарному гидранту смогли не сразу – на пути стала неправильно припаркованная машина.

Огонь охватил помещение около двух часов ночи. Первыми оказать помощь поторопились соседи, однако сразу попасть в помещение не смогли – препятствием стали бронированные двери. Чтобы спасти людей, пришлось разбивать окна, сообщает ТСН.

На Одесчине угорели насмерть четыре малыша

Свидетель происшествия уверяет, что главу семьи вытянули на воздух еще живым, однако «откачать» его не удалось – умер.

Замруководителя оперативного отдела ГУ МЧС в Одесской области Александр Крицкий пожаловался, что машина была припаркована на пожарном гидранте, а в запретной зоне вообще была устроена стоянка. Эти препятствия и отняли драгоценное время у пожарных.

Кстати, именно на этой парковке работал покойный мужчина. В обгоревшей квартире нашли большое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

За отдельную плату работники парковки подзаряжали аккумуляторы авто клиентов дома. Стали ли это причиной пожара теперь выясняет следствие.

Ранее «Главред» сообщал, что многочисленными жертвами мог закончиться пожар в Одессе, когда загорелась квартира террористов, мастеривших взрывчатку в домашних условиях.

Новости по теме:

Страшный пожар в Одессе: квартиранты мастерили взрывчатку

В Одессе горит ресторан «Ассоль» (ФОТО)

На Одесчине горит 200-летний собор