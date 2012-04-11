Иващенко: сгнию в тюрьме, но признаваться не буду

{1-} В четверг, 12 апреля, судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк должен огласить приговор бывшему и.о. министра обороны Валерию Иващенко. Обвинитель запросил для него 6 лет тюрьмы. Однако экс-чиновник заявил, что сгниет в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виновен, не будет.

Иващенко обвиняют в том, что в 2009 году в связи с банкротством госпредприятия «Феодосийский судомеханический завод», которое занимает 6,8 га в прибрежной полосе Черного моря, туда был назначен управляющий санацией, продавший ФСЗ одной из крымских фирм за 17,2 млн грн (хотя завод оценили в 70,9 млн грн). Иващенко подписал упомянутый план санации, несмотря на возражения руководителей профильных департаментов МО, сообщает «Сегодня».

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«Да, в самой продаже Иващенко непосредственно не участвовал, но без его согласования этот процесс вообще бы не пошел», — заявил представитель обвинения Петр Коваль.

Иващенко не отрицает, что подписал упомянутый план. Но главное, считает экс-глава ведомства, он на 58-й странице сделал своей рукой приписку, что если дело дойдет до продажи, то все надо проводить в соответствии с определенным постановлением Кабмина.

Однако М., мол, этого не сделал, скрыл приписку Иващенко и от комитета кредиторов, и от хозяйственного суда, без которых план санации оставался бы проектом. В результате управляющий реализовал имущество завода незаконно, но он, Иващенко, в этом не виноват. Тем более что ни кредиторов, ни хозсуд к ответственности не привлекают.

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«Моим адвокатам от обвинения передавали просьбу, мол, пусть Иващенко хоть в чем-то признается, тогда все будет проще, — говорит он. — Но я скорее сгнию тут, в тюрьме, но признаваться в том, в чем не виноват, не буду! Что касается приговора, не думаю, что судья Вовк прислушается к моим доводам. Возможно, чуть смягчит требования прокуроров, даст не 6, а 5 лет. Хотя бы, чтобы уравнять наказание для меня и управляющего санацией. Впрочем, для меня что 10 гривен штрафа, что 10 лет тюрьмы — все равно неприемлемо, потому что я невиновен».

Ранее «Главред» сообщал, что защита Иващенко не верит в объективность суда и ожидает самого сурового приговора.

фото: podrobnosti.ua

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