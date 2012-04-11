Тимошенко: итальянское правосудие будет на стороне Авакова

{1-} Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко - Евгения приняла участие в заседании Апелляционного суда Рима, который должен определить меру пресечения для бывшего губернатора Харьковской области, лидера Харьковской облорганизации «Батьківщини» Арсена Авакова, и считает, что итальянское правосудие будет на стороне опального губернатора.

«Сегодня мы поняли, что итальянское правосудие, скорее всего, будет на нашей стороне. Мы верим в итальянское правосудие и считаем, что они представляют, какой режим сейчас господствует в Украине и что может ожидать Арсена Авакова в Украине, учитывая то, что происходит с моей мамой», - сказала Женя Тимошенко в интервью «5 каналу».

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Ранее «Главред» сообщал, что 26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по подозрению в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января Аваков был объявлен в международный розыск. 25 марта его задержали в итальянском городе Фрозиноне.

10 апреля в Риме завершилось судебное заседание по избранию для Авакова меры пресечения, однако решение адвокаты на руки не получили.

фото: tymoshenko.ua

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