Украинцы вымирают сотнями тысяч, как при Голодоморе

{1-} Ежегодно Украина теряет более 700 тысяч граждан, треть из них - люди трудоспособного возраста. В 2011 году население нашей страны сократилось на 162 тыс. человек, а всего за годы независимости нас стало меньше на 6 миллионов, что сравнимо с темпами вымирания при Голодоморе.

На 1 января 2012 года численность населения Украины составило 45,6 млн человек. Каждый десятый украинец не доживает до 35 лет и больше всего людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает ТСН.

За 10 лет смертность от курения увеличилась в три раза

Уровень рождаемости в нашей стране составляет 11 человек на 1000, уровень смертности достигает 14,5 (для сравнения, показатель смертности в странах ЕС составляет 6,7 на тысячу населения). В отдельных регионах Украины темпы смертности почти такие же, как в годы Голодомора. Так, в Днепропетровской области смертность в 1932 году составила 17,0 на тысячу человек, в 2011-м смертность составила почти 16 случаев на тысячу человек.

Украинцы живут на 10 лет меньше, чем жители ЕС и многих стран СНГ. В частности, Украина занимает 150-е место среди 223-х стран мира по показателю средней продолжительности жизни.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 69 лет, в странах ЕС - 74 года, а в странах СНГ: в Грузии - 76,7, в Молдове - 70,8, в Белоруссии - 70,63, Узбекистане - 71,9 и т.д. . д. При этом средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине составляет 59,2 года, а в странах Евросоюза - 67 лет.

Украинцы продолжают вымирать сотнями тысяч

По данным Госстата каждый десятый украинец не доживает до 35 лет, а каждый четвертый не доживает до 60 лет. «Смертность мужчин трудоспособного возраста превышает аналогичный показатель даже в странах, в которых валовой национальный продукт в 4-6 раз ниже, чем в нашей стране», - говорит глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

В Украине живут на 10 лет меньше чем Евросоюзе

Украинцы занимают одно из лидирующих мест в СНГ по отравлениями спиртными напитками. Так, например, в Украине в 2009 году на каждые 100 000 человек пришлось 23,4 смертей мужчин. Больше было только в Беларуси и России (44 и 25 соответственно).

По словам Бахтеевой, уровень детской смертности в 2,5 раза превышает европейские показатели. Однако за последние двадцать лет количество детских смертей (от 1 года до 5 лет) снизилось почти на 10%.

В Украине один из самых высоких в мире показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний: 64% в структуре общей смертности - это около 500 000 человек в год. Около миллиона человек больны онкологией, еще миллион - болеют сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированных в стране больше, чем в других странах СНГ и Европы.

По данным Госкомстата в 2011 году украинцы умирали от таких болезней:

440 352 человек - болезни системы кровообращения

88889 - новообразования (в основном онкология)

25241 - болезни органов пищеварения

17774 - болезни органов дыхания

8952 - самоубийства

6972 - туберкулез

6121 - болезни нервной системы

5791 - ДТП

5561 - болезни, обусловленные ВИЧ

3882 - случайные отравления алкоголем

2943 - болезни мочеполовой системы

2597 - утопление

2070 - случайные отравления

1759 – пожары

фото: chekita.com.ua

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