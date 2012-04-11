В Ливии отпустили на свободу часть задержанных украинцев

11 апреля 2012, 08:40

{1-}Несколько граждан Украины, которые с осени 2011 года содержались под арестом новыми властями Ливии, отпущены на свободу. Об этом сообщили работающие в этой арабской стране украинские врачи.

По их словам, среди тех, кого выпустили из-под стражи, есть одна девушка. «Самочувствие их нормальное, выглядят они хорошо», – рассказали медики.

Захват украинцев в Триполи: все подробности

Сколько именно украинцев было отпущено на свободу, не сообщается. Известно лишь, что военный суд Триполи сейчас рассматривает дела других граждан Украины, которые все еще находятся под стражей, передаёт ZN.ua.

В Военном суде Триполи 4 апреля состоялось первое судебное заседание над 20 украинцами, которые в августе 2011 года были задержаны по подозрению в участии в военных действиях на стороне Муамара Каддафи. Более полугода ливийские повстанцы держали украинцев под арестом, не смотря на то, что их вина не была не доказана.

Уже в марте 2012 года трое граждан Украины усилиями украинских дипломатов были освобождены из ливийского плена и вернулись на родину, остальные и далее удерживались ливийскими повстанцами под стражей.

С момента задержания украинцев в СМИ периодически появлялась информация о том, что на самом деле граждане Украины являются наемниками, воевавшими на стороне Муамара Каддафи, поэтому они и задержаны повстанцами. Однако во внешнеполитическом ведомстве эту информацию неоднократно опровергали.

Как ранее писал Главред, всего в прошлом году в Ливии задержали 22 украинских нефтяников, которым инкриминировали участие в военных действиях на стороне войск Каддафи. Более полугода украинцы находились под домашним арестом в Ливии.

Напомним, 5 апреля, в Украину вернулся второй из захваченных 21 августа прошлого года ливийскими повстанцами заложников – одессит Максим Шадров, который со своей супругой Ольгой, отпущенной из плена ранее, рассказал о том, что в плену они оказались из-за предательства соотечественника.

Ранее правозащитник Станислав Селиванов со ссылкой на свои источники в Ливии сообщал, что ливийские власти якобы признали украинцев, задержанных по подозрению в работе на армию Каддафи, невиновными. МИД Украины не подтвердил эту информацию.

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