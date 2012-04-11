Генпрокуратура будет требовать выдать Авакова Украине

{1-} Украина будет настаивать на экстрадиции экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова из Италии в Украину. Об этом заявил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий Бойченко.

"Мы будем настаивать на экстрадиции его в Украину", - отметил Бойченко.

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Он уточнил, что во вторник, 10 апреля, суд не рассматривал вопрос экстрадиции экс-чиновника в Украину, а только решал вопрос о возможной мере пресечения, передаёт РБК-Украина.

Напомним, 26 марта Интерпол задержал Арсена Авакова в Италии.

27 марта Генеральная прокуратура Украины сообщила, что готовит пакет документов для экстрадиции из Италии в Украину экс-главы Харьковской облгосадминистрации Арсения Авакова.

Ранее «Главред» сообщал, что украинское МВД подтвердило задержание Авакова в одной из стран ЕС (Италии – ред.).

Экс-губернатора подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года Авакова объявили в международный розыск. В этот же день по представлению следователя прокуратуры Харьковской области Червонозаводским райсудом Харькова ему избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Экс-губернатору грозят 10 лет тюрьмы, если будет доказана его вина в раздаче земли.

фото: avakov.com

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