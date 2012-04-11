Путин сыграл на фортепиано для старого друга

{1-} Российский премьер Владимир Путин вновь порадовал россиян демонстрацией своих творческих способностей и любовью к патриотической музыке. Во время экскурсии по петербургскому театру он сыграл на фортепиано, продемонстрировав, как расширился его репертуар - на этот раз обошлось без его фирменной композиции «С чего начинается Родина».

Путин посетил театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. С художественным руководителем театра Рудольфом Фурмановым премьер познакомился еще когда сам жил в Санкт-Петербурге, сообщает Newsru.com.

«Рудольф был одним из его доверенных лиц, он очень активно участвовал в избирательной кампании и еще, когда были встречи с доверенными лицами, он его (Путина) пригласил сюда», - рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Фурманов встретил Путина как старого друга и провел его по помещениям театра. Путин не смог пройти мимо пианино. Он присел на табурет возле инструмента и начал наигрывать мелодию песни «Город над вольной Невой» - композиции, считающейся неофициальным гимном Северной столицы и футбольного клуба «Зенит». «Оно не настроено!» - воскликнул Путин через несколько секунд. «Да, оно и не настраивается», - рассмеялся Фурманов.

Журналисты, сопровождавшие главу правительства во время театральной экскурсии, тем не менее сумели быстро сориентироваться и снять музицирующего премьера на видео.

Напоним, что это не первый случай игры на публике Путина.

Ранее «Главред» сообщал, что 2010-м году Путин тоже в Петербурге сыграл на рояле на благотворительном концерте, проходившем в Ледовом дворце, композицию «С чего начинается Родина» и спел на английском языке песню с джазовыми музыкантами.

фото: premier.gov.ru

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