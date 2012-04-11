Путин пригласил Януковича на инаугурацию

{1-} Управление делами президента Российской Федерации готовится к торжествам по поводу возвращения в Кремль Владимира Путина. На инаугурацию 7 мая приедут действующие президенты стран СНГ.

По словам управляющего делами президента РФ Владимира Кожина, чье ведомство отвечает за подготовку и проведение торжеств, в Москву должен приехать и президент Украины Виктор Янукович, пишет Коммерсантъ.

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"Мы ведем переговоры с лидерами стран СНГ", - заявил Кожин.

Он отметил, что в Москву должны приехать президенты Беларуси, Казахстана и Украины.

"Александр Лукашенко и особенно Нурсултан Назарбаев - пожалуй, самые близкие партнеры РФ на постсоветском пространстве. С Минском и Астаной Москва строит задуманный Путиным Евразийский экономический союз. Интерес же к украинскому Президенту Виктору Януковичу носит несколько иной характер. Кремль все еще надеется подключить соседнюю Украину к своим интеграционным проектам. Однако Киев пока упрямится", - пишет российское издание.

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Также, по словам Кожина, уже получено подтверждение приезда в российскую столицу от Сильвио Берлускони и Герхарда Шредера.

"Оба политика - давние друзья Владимира Путина. В бытность лидерами Италии и ФРГ они не раз поддерживали Россию на мировой арене", - отмечено в публикации.

Ранее Главред сообщал, что 4 марта в России состоялись выборы президента страны.

Председатель ЦИК РФ Владимир Чуров, основываясь на предварительных результатах выборов, уже объявил, что Владимир Путин избран президентом РФ в первом туре.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Путин набрал 63,60% голосов, председатель Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов - 17,18%, самовыдвиженец, предприниматель Михаил Прохоров - 7,98%, лидер Либерально-Демократической партии России Владимир Жириновский набрал 6,22%, представитель «Справедливой России» Сергей Миронов - 3,85%.

фото: president.gov.ua

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