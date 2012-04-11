В США порнозвезды опубликовали видео с призывом публичной оргии

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Выбывший из президентской гонки в США кандидат от республиканцев экс-сенатор Рик Санторум успел перед завершением президентской кампании настроить против себя всю «индустрию для взрослых». Конфликт начался еще в марте: тогда Санторум заявил, что в случае избрания президентом объявит порнофильмы вне закона. В ответ порнозвезды пригрозили ударить по моралистам с помощью публичной оргии.

Санторум потребовал запрещения порно в интернете, ужесточения контроля над ТВ, а также гостиницами и секс-шопами. На своем сайте он опубликовал следующий текст: «Америка охвачена пандемией порнографии, которая отравляет брак, дурно влияет на отношения, провоцируя насилие в отношении женщин, а также рост проституции», сообщает NEWSru Israel.

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Самый молодой из кандидатов-республиканцев (в мае Санторуму исполнится 54 года) оказался самым консервативным и радикальным в вопросах нравственности. Впрочем, владельцы порностудий высказали предположение, что Риком двигало лишь стремление привлечь на свою сторону консервативную часть Республиканской партии.

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Лидеры порнобизнеса заявили, что планируемый запрет их продукции, который грозит им разорением, станет вопиющим нарушением принципа свободы слова.

Стивен Хирш, основатель лос-анджелесской порнокомпании Vivid Entertainment, назвал взгляды республиканского кандидата «смехотворными», подчеркнув, что мораль не укрепляют с помощью законодательных мер. Той же точки зрения придерживается и порнозвезда Райан Кили, который полагает, что данные высказывания призваны «возбудить консервативный электорат Санторума».

А на этой неделе в интернете появилось видеообращение порнозвезд, призывающих к проведению акции протеста против консерватора Санторума. Акция была намечена на 1 мая. С этим призывом выступили актрисы Элли Хейз, Частити Линн и Шанель Престон. Они довольно убедительно говорят о том, что запрет порнопродукции не даст никакого положительного эффекта, лишив значительную часть населения Америки возможности «визуализировать свои фантазии». По их мнению, такой запрет станет бомбой замедленного действия, которая рано или поздно приведет к резкому росту сексуальных преступлений.

фото: acmb.ru, jest.com

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