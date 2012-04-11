В США порнозвезды опубликовали видео с призывом публичной оргии

11 апреля 2012, 09:34

{1-}

Выбывший из президентской гонки в США кандидат от республиканцев экс-сенатор Рик Санторум успел перед завершением президентской кампании настроить против себя всю «индустрию для взрослых». Конфликт начался еще в марте: тогда Санторум заявил, что в случае избрания президентом объявит порнофильмы вне закона. В ответ порнозвезды пригрозили ударить по моралистам с помощью публичной оргии.

Санторум потребовал запрещения порно в интернете, ужесточения контроля над ТВ, а также гостиницами и секс-шопами. На своем сайте он опубликовал следующий текст: «Америка охвачена пандемией порнографии, которая отравляет брак, дурно влияет на отношения, провоцируя насилие в отношении женщин, а также рост проституции», сообщает NEWSru Israel.

В Италии на выборы идут четыре порнозвезды (ФОТО)

Самый молодой из кандидатов-республиканцев (в мае Санторуму исполнится 54 года) оказался самым консервативным и радикальным в вопросах нравственности. Впрочем, владельцы порностудий высказали предположение, что Риком двигало лишь стремление привлечь на свою сторону консервативную часть Республиканской партии.

Снята первая видео энциклопедия о «сексе народов мира» (ВИДЕО)

Лидеры порнобизнеса заявили, что планируемый запрет их продукции, который грозит им разорением, станет вопиющим нарушением принципа свободы слова.

Стивен Хирш, основатель лос-анджелесской порнокомпании Vivid Entertainment, назвал взгляды республиканского кандидата «смехотворными», подчеркнув, что мораль не укрепляют с помощью законодательных мер. Той же точки зрения придерживается и порнозвезда Райан Кили, который полагает, что данные высказывания призваны «возбудить консервативный электорат Санторума».

 А на этой неделе в интернете появилось видеообращение порнозвезд, призывающих к проведению акции протеста против консерватора Санторума. Акция была намечена на 1 мая. С этим призывом выступили актрисы Элли Хейз, Частити Линн и Шанель Престон. Они довольно убедительно говорят о том, что запрет порнопродукции не даст никакого положительного эффекта, лишив значительную часть населения Америки возможности «визуализировать свои фантазии». По их мнению, такой запрет станет бомбой замедленного действия, которая рано или поздно приведет к резкому росту сексуальных преступлений.

фото: acmb.ru, jest.com

Новости по теме:

В США кандидат в президенты снял свою кандидатуру

В Алма-Ате сожгли диски с казахским порно (ФОТО)

Обладательница 7 «Порно-Оскаров» стала учительницей младших классов

Путин делегировал в Госдуму звезду Playboy (ФОТО)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять