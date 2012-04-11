Открылось утреннее заседание Верховной Рады

11 апреля 2012, 10:03

{1-} Началось утреннее заседание Верховной Рады Украины. Парламент продолжит рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса, а также рассмотрит проект постановления во втором чтении о выполнении резолюции ПАСЕ.

За такую повестку дня проголосовало 247 народных депутатов из 410 зарегистрированных в зале заседаний.

"Мы будем работать до 15.00 без перерыва, далее работа в комитетах и фракциях", - сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, открывая утреннее заседание парламента.

Он подчеркнул, что парламент в среду должен рассмотреть проект постановления о выполнении резолюции ПАСЕ,  передаёт Интерфакс – Украина.

"Он готов ко второму чтению", - подытожил Литвин.

Ранее Главред  сообщал, что депутаты Верховной Рады во вторник, 10 апреля, рассмотрели 47 статей во втором чтении проекта Уголовно-процессуального кодекса. Заседание парламента завершилось в 23:24.

Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840.

«Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - заявил председатель Рады Владимир Литвин.

Спикер также подчеркнул, что в среду, 11 апреля, заседание парламента начнется в 10:00 также с рассмотрения УПК.

Напомним,  нардепы внесли новые нормы в статью 31, согласно которым, уголовное производство в отношении должностных лиц, которые занимают особо ответственное положение и лиц, должности которых отнесены к первой категории должностей, осуществляется: в суде первой инстанции - коллегиально судом в составе 3 судей, имеющих стаж работы в должности судьи не менее 5 лет, а в случае осуществления уголовного производства в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, по ходатайству обвиняемого - судом присяжных в составе 2 судей, имеющих стаж работы в должности судьи не менее 5 лет и 3 присяжных.

Также народные депутаты проголосовали "за" поправку к статье 41 "Оперативные подразделения", согласно которой оперативные подразделения органов внутренних дел, органов безопасности, органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства, органов Государственной пенитенциарной службы, органов Государственной пограничной службы, органов Государственной таможенной службы осуществляют следователи (розыскные) действия и негласные следователи (розыскные) действия в уголовном производстве по письменному поручению следователя, прокурора.

Кроме того, депутаты внесли правку, согласно которой подозреваемый, обвиняемый имеет право по первому требованию получить защитника и свидание с ним до первого допроса с соблюдением условий, обеспечивающих конфиденциальность, а также после первого допроса - иметь такие свидания без ограничения их количества и продолжительности; на участие защитника в производстве допроса и других процессуальных действий, на отказ от защитника в любой момент уголовного производства, а также право на получение правовой помощи за счет государства при отсутствие у обвиняемого средств.

Поправки, внесенные в УПК также предполагают, что защитником подозреваемого, обвиняемого может быть адвокат или другой специалист в области права, который имеет степень кандидата или доктора юридических наук.

Нардепы отказались внести в УПК, норму, согласно которой обвиняемый, подозреваемый во время ознакомления с материалами производства имеют право делать с них копии с помощью фото-видео техники. Также парламент отклонил норму, которой предлагалось обеспечить полную фиксацию судебного заседания.

Отметим, в первом чтении Рада приняла УПК в феврале текущее год. Документом вводится такая мера пресечения, как домашний арест.

Сразу после подачи заявления в милицию заявитель автоматически становится потерпевшим, минуя все стадии следствия и сбора доказательств, которые имеются на сегодняшний день.

Также проект предусматривает возможность заключения соглашения между прокурором и обвиняемым о признании вины и соглашения о примирении между потерпевшим и обвиняемым. Однако такое соглашение не может быть подписано, когда совершено тяжкое, или особо тяжкое преступление.

Предлагается также ввести модель судебного разбирательства, когда в процессе участвуют двое судей и трое присяжных.

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