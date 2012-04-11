Янукович на Пасху помолится в Киево-Печерской лавре

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В Пасхальную ночь 15 апреля Президент Виктор Янукович посетит богослужение в Киево-Печерской лавре.
Об этом сообщил источник в Администрации Президента.
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По информации источника, в этом году Президент не изменит своей многолетней традиции освящать пасхи именно в Киево-Печерской лавре, пишет УНН.
Напомним, Виктор Янукович является прихожанином УПЦ МП. Он традиционно в Пасхальную ночь молится в Лавре, что является поводом для обвинений со стороны его оппонентов, поскольку это свидетельствует о проявлении симпатии только к одной конфессии.
Экс-президент Виктор Ющенко в Пасхальную ночь посещал несколько храмов основных христианских конфессий.
Как сообщалось ранее, в субботу, 14 апреля, около 19:00 в Киево-Печерскую лавру будет доставлен Благодатный огонь.
фото: president.gov.ua
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