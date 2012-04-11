Сегодня Рада продолжила рассмотрение Кодекса Януковича

{1-} В среду, 11 апреля, украинский парламент продолжит рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса, а также рассмотрит проект постановления во втором чтении о выполнении резолюции ПАСЕ.

За такую повестку дня проголосовало 247 народных депутатов из 410 зарегистрированных в зале заседаний, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы будем работать до 15.00 без перерыва, далее работа в комитетах и фракциях», - сказал спикер Владимир Литвин, открывая утреннее заседание парламента.

Он подчеркнул, что парламент в среду должен рассмотреть проект постановления о выполнении резолюции ПАСЕ.

«Он готов ко второму чтению», - подытожил Литвин.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 апреля, нардепы рассмотрели 43 статьи во втором чтении проекта УПК, а заседание парламента завершилось в 23:24.

Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840. «Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - просил нардепов Литвин.

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