В проекте нового газового соглашения с Россией нет речи о скидках

{1-}

Проект соглашения по газу между Россией и Украиной не содержит предложения о 10%-ной скидке, сказал глава Минэнерго Украины Юрий Бойко.

«Там не было речи о 10%-ной скидке. Это был первоначальный вариант проекта соглашения, который отрабатывался еще полгода назад», - сказал Бойко, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, премьер Николай Азаров заявил, что «Газпром» передал НАК «Нафтогаз Украины» проект соглашения по газу, который предусматривает, в частности, снижение цены на газ на 10%.

«Когда в нашей стране был с визитом председатель Госдумы Нарышкин, он передал нам проект соглашения, в котором предусматривалось также снижение цены газа на 10%. Руководство компании «Нафтогаз Украины» в настоящее время занимается проведением переговоров с «Газпромом» по этому вопросу», - написал он на своей страничке в соцсети Facebook.

Ранее «Главред» сообщал, что Россия выступила с предложением к Украине возобновить переговоры о снижении цены на газ. Это произошло, после того как скидки, около 10% добились европейские потребители российского топлива. Украине также предлагается скидка в 10%, однако притом условии, что она выкупит весь ранее законтрактованный объём газа.

Новости по теме:

Россия согласилась снизить цену на газ для Украины

Россия предложила Украине скидку на газ

Россия снизила цену газа для Италии

Москва снизила цену на газ для Европы