Азаров уверен, что Рада проголосует за финансирование обещаний Януковича

{1-} Законопроект о внесении поправок в закон "О Государственном бюджетена 2012 год" Верховная Рада рассмотрит в четверг, 12 апреля, сообщил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседания правительства в среду

"Изменения в бюджет взвешено и обосновано решают вопросы финансового обеспечения новой социальной политики, закладывается фундамент нового социально-экономического развития страны. Проект изменений в бюджет планируется рассмотреть в Верховной Раде в четверг, мы надеемся на его принятие в целом", - сказал он.

Как отметил премьер, принятие данного законопроекта в целом необходимо для того, чтобы успеть утвердить порядок использования средств, внести изменения в бюджетную роспись и обеспечить практическую реализацию с 1 мая.

Напомним, Бюджетный комитет Верховной Рады (ВР) Украины рассматривает изменения в доходную и расходную части бюджета-2012 на 35 млрд грн. Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов

"На данный момент бюджетный комитет изучает этот документ, который мы получили от правительства, и он предусматривает изменения в доходную и расходную части бюджета-2012 на 35 млрд грн ", - сказал Ефремов.

Спикер Владимир Литвин также заявил, что Кабинет министров Украины внес в ВР проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2012 г., в котором предусмотрено увеличение доходов и расходов на социальные инициативы Президента 33,3 млрд грн.

Ранее Главред сообщал, что правительство Украины предлагает Верховной раде увеличить доходы и расходы государственного бюджета на 2012 год на 33,35 млрд грн – соответственно до 366,17 млрд грн и 391,36 млрд грн, не меняя предельный размер дефицита.

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