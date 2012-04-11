Немецкие врачи приедут к Тимошенко в пятницу, 13-го

{1-} Министерство иностранных дел Украины заявило о том, что группа немецких врачей, которые намерены ознакомиться с условиями больницы, в которой будет лечиться экс-премьер Юлия Тимошенко в пятницу, 13 апреля.

Ранее «Главред» сообщал, что приезд врачей из Германии для обследования Тимошенко откладывается по вине немецкой стороны. О чем заявил руководитель департамента информационной политики МИД Олег Волошин.

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«Ответа о дате приезда немецких врачей мы так и не получили. Мы очень рассчитываем, что это будет в ближайшее время», - сказал Волошин во вторник, 10 апреля.

По словам Волошина, Госпенитенциарная служба и Генпрокуратура четко заверили, что как только немецкие врачи прибудут в Украину, они будут сразу же допущены в больницу, смогут осмотреть ее и предоставить свои рекомендации.

фото: mediaport.ua

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