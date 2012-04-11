Ради принятия нового УПК нардепы останутся без обеда

{1-} В среду, 11 апреля, Верховная Рада будет работать до 15.00 без перерыва, рассматривая во втором чтении проект Уголовного процессуального кодекса Украины.

За такое решение проголосовали 247 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

Как отметил спикер парламента Владимир Литвин, сначала на заседании полчаса будет выделено для выступлений народных депутатов, а затем ВР продолжит рассмотрение проекта УПК во втором чтении.

Литвин также отметил, что сегодня парламенту необходимо принять окончательно проект постановления относительно реализации рекомендаций ПАСЕ.

Ранее «Главред» сообщал, что 10 апреля Рада до 23.30 рассматривала во втором чтении проект УПК. Было рассмотрено только 47 из 614 его статей.

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