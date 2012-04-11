В Украине прекратили регистрировать желающих получить «Витину тысячу»

{1-} "Ощадбанк" со вторника, 10 апреля, прекратил регистрировать граждан, желающих получить компенсацию по обесцененным вкладам СССР.

Такое решение стало ответом на новый план Кабмина, согласно которому деньги вернут тем, кто оказался в реестре вкладчиков "Ощадбанка" до 1 января 2012 года, и их наследникам.

Подобное развитие сценария, по мнению экспертов, свидетельствует о неспособности власти подкрепить финансово собственные предвыборные лозунги, пишут Экономические известия.

"Вкладчики, данные о которых были внесены в Реестр до 1 января текущего года, смогут зарегистрироваться только 1 сентября. И скорее всего, так называемый второй этап выплат компенсаций для них будет регламентироваться отдельным постановлением Кабинета министров. Но будет ли такое постановление вообще - есть все основания сомневаться", - анонимно заявил представитель банковского сектора.

Со своей стороны начальник управления маркетинга, рекламы и связей с общественностью "Ощадбанка" Ярослав Титов уверяет, что "Ощадбанк" сейчас ожидает постановление Кабмина, в котором будет четко прописан механизм и порядок выплат.

Он отметил, что кардинальное сужение круга вкладчиков к уже зарегистрированным - "вопрос скорее риторический".

На сайте госбанка существует и более широкое объяснение ограничительной нормы.

"В настоящее время регистрация (вкладчиков) прекращена в связи с проведением актуализации. Регистрация таких вкладчиков будет проводиться после 01.09.2012 г. Что касается выплаты средств указанным вкладчикам, - то этот вопрос будет урегулирован постановлением Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.

При этом способов "актуализации" предлагается два: в телефоном режиме и посредством заполнения специальной регистрационной формы на сайте.

Ранее Главред писал, что «Витину тысячу» в качестве компенсации за обесцененные вклады СССР сегодня планируют получить 6 миллионов украинцев.

Семьям, в которых и муж и жена имели сберкнижки - дадут сразу две тысячи. Процедура получения средств начинается с регистрации вкладчиков, которая началась 2 апреля.

фото: moneyball.info

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