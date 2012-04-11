Новым преступником номер 1 стал любитель порно

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Американский учитель Эрик Джастин Тот (Eric Justin Toth), которого подозревают в производстве и хранении детской порнографии занял место бывшего лидера «Аль-Каеды» Осамы бен Ладена в списке самых разыскиваемых преступников ФБР. Его имя было внесено в список 10 апреля.

За информацию, которая позволит арестовать подозреваемого, ФБР обещает вознаграждение в 100 тысяч долларов, пишет lenta.ru.

В сообщении ФБР указывается, что порнографические изображения были обнаружены в 2008 году в школьной видеокамере, которая, предположительно, была в распоряжении Тота (эта школа находилась в столичном округе Колумбия). Он скрылся в том же году. Тот также, предположительно, занимался производством детской порнографии в Мэриленде. С 2008 года он, по данным ФБР, побывал в Вирджинии, Иллинойсе, Индиане, Висконсине и Миннесоте, в 2009 жил в Аризоне.

Напомним, бен Ладен был убит в пакистанском городе Абботтабад в ходе рейда американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года.

Как указывается в статье The New York Times, ФБР пользуется списком наиболее опасных преступников с 1930-х годов. Предполагается, что публикация фотографий подозреваемых и информации о них поможет поискам. С 1950 года ведомство использует список из десяти наиболее разыскиваемых людей. С тех пор были найдены 464 человека из 494, которые были в этих списках.

фото: fbi.gov

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