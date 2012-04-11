Путин начал последний отчет своего премьерства

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Премьер-министр России Владимир Путин начал выступление в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2011 год.

После выступления премьера каждая из фракций Госдумы получит право задать ему по три вопроса. Так, «Единую Россию» интересует ВТО и участие депутатов в законодательном процессе, ЛДПР - международное положение России, а «Справедливую Россию» - ситуация с выборами мэра в Астрахани, пишет lenta.ru.

Между тем, как сообщают СМИ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов подготовил к выступлению Путина 200-страничный доклад с критикой правительства и рядом «конструктивных предложений».

Правительство РФ ежегодно отчитывается перед Госдумой начиная с 2009 года. Тогда Путин сосредоточился в своем выступлении на антикризисных мерах, пенсионной системе и едином социальном налоге. Нынешний отчет станет последним для Путина в должности премьер-министра: в мае он займет пост президента страны.

За несколько часов до выступления Путина, полиция усилила охрану Госдумы. Оппозиционные силы устроили недалеко от здания российского парламента акцию «Белая Госдума», в результате несколько человек были задержаны.

фото: premier.gov.ru

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