Россия не нашла растительных жиров в украинских сырах

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Независимая экспертиза четырех исследовательских лабораторий России и Украины не выявила растительных жиров в запрещенных украинских сырах, об этом говорится в материалах «Международной конфедерации обществ потребителей» («КонсОП»), проводившей исследования совместно с Научно-исследовательским центром независимых потребительских экспертиз (ТЕСТ).

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Ни одна из четырех лабораторий, в которых тестировались запрещенные Роспотребнадзором украинские сыры, не нашла в них растительных жиров - в бытовом понимании данного термина: пальмового масла в них нет, пишет РИА Новости.

Продукция тестировалась в Москве в Испытательном центре ГНУ ВНИИМП имени В.М.Горбатова Россельхозакадемии и Всероссийском научно-исследовательском институте молочной промышленности, в Белгороде в испытательной лаборатории ФБУ «Белгородский ЦСМ» и в Киеве в технологическом институте молока и мяса АН Украины, куда обезличенные образцы были доставлены специалистами ТЕСТа.

Во всех лабораториях сыры исследовались по методике, основанной на определении жирнокислотного состава, рекомендованной Роспотребнадзором. В Испытательном центре Россельхозакадемии также был проведен дополнительный лабораторный анализ с использованием фитостеринового теста, рекомендованного российским ГОСТом на сыры.

В московских научных институтах было протестировано 22 образца твердых сыров, купленных в Москве специалистами «КонсОП» преимущественно в сетевой торговле (магазинах «Ашан» и «Седьмой континент», а также на Лефортовском рынке). В общее число образцов вошли 15 сыров украинского производства, пять - российского и два - белорусского. Из 22 проверенных образцов только в одном был обнаружен растительный жир - в сыре, произведенном в Татарстане. Это подтвердили две лаборатории по итогам трех исследований.

По словам председателя правления «КонсОП» Дмитрия Янина, перед тестированием образцы обезличивали, то есть удалялась упаковка и маркировка. Сыры подготавливались таким образом, чтобы в лаборатории не могли идентифицировать производителя и скорректировать результаты в чьих-то интересах. «Мы исключаем вероятность какой-либо ошибки», - заявил Янин.

Напомним, Роспотребнадзор в начале февраля поручил своим территориальным управлениям изымать из оборота сыры трех украинских производителей, которые не соответствуют техрегламенту РФ на молоко и молочную продукцию, так как содержат растительные жиры вместо животных, но на этикетке об этом не сообщается. Позже список был расширен, в итоге под запрет попали сыры семи заводов: ЧП «Прометей», АО «Пирятинский сырзавод», ООО «Гадячсыр», Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

фото: ridus.ru

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