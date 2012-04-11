По кодексу Януковича дочь Тимошенко сможет защищать мать 10 лет

{1-} Близкие родственники или специалисты в сфере права, которые на данный момент не являются адвокатами, по новому УПК, смогут быть защитниками в судебном процессе. Поэтому дочь экс-премьера Юлии Тимошенко – Евгения сможет защищать свою мать хоть 10 лет.
Об этом нардеп Владимир Пилипенко заявил «Украинской правде».
«Все общественные защитники, все родственники, которые сейчас осуществляют защиту в криминальных процессах в том числе и те люди, о которых вы говорите (Евгения Тимошенко и Сергей Власенко), будут иметь возможность продолжать защиту», - заявил он.
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«Даже после принятия этого кодекса (новый УПК, который проходит процесс утверждения в Раде – Ред.) , а он вступит в силу через полгода, все новые родственники и общественные защитники в этом деле смогут осуществлять защиту хоть десять лет», - добавил депутат.
Вместе с тем Пилипенко сказал, что через год после вступления кодекса в силу будет сформирован реестр адвокатов.
«Это делается по требованию европейских экспертов. Она базируется на том, что и сторона обвинения и сторона защиты должны иметь равные права и обязанности. Сейчас против прокурора за неправомерное выполнение кодекса можно применить санкции, а против адвоката – нет», - сказал депутат.
«После создания этого органа только адвокаты смогут осуществлять защиту, но сейчас все защитники смогут защищать права своих родственников и близких лиц», - объяснил Пилипенко.
Ранее «Главред» сообщал, что Верховная Рада отказалась от обеденного перерыва, чтобы как можно быстрее принять новый УПК.
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