В Минздраве заявили о полной готовности к Евро-2012

{1-} Министерство здравоохранения заявляет о готовности медицинского обеспечения проведения Евро-2012. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Министерством здравоохранения проводится максимальная подготовка медицинских заведений, нормирование работы быстрой и экстренной помощи для предоставления медицинской помощи во время проведения чемпионата, - отметил советник министра здравоохранения по вопросам подготовки к чемпионату Евро-2012 в Украине Владимир Юрченко во время встречи представителей украинских властей с представителями дипломатического корпуса. - Нами определены больницы, наиболее приближенные к стадионам, которые будут работать в экстренном режиме. Также продолжается работа с рядом страховых компаний, которые будут оказывать помощь иностранным болельщикам по страховым полисам. Необходимая информация размещается на сайте Минздрава с возможностью ознакомления английским, французским, испанским и польским языками и находится в режиме пополнения".

Участие в обсуждении состояния подготовки Украины к Евро-2012 приняли также представители Министерства инфраструктуры Украины, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, Управления государственной охраны и госадминистраций принимающих городов.

Напомним, Кабмин предлагает увеличить расходы на Евро-2012 на 372,8 млн грн.

Ранее Главред писал, что на стартовый поединок сборной Украины на Евро-2012 против сборной Швеции уже раскуплены все билеты по национальной квоте. Об этом сообщил заместитель директора турнира Иван Федоренко.

"Билетов на матч Украина - Швеция уж точно нет. Относительно других матчей, как только УЕФА завершит подведение итогов за билетами, мы будем иметь точные цифры, сколько составит дополнительная квота для Украины", - сказал Федоренко, слова которого приводит инфоцентр Украина-2012.

фото: primetour.ua

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