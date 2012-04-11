Еврейская община просит мира у Александра Попова

Еврейская религиозная община предлагает администрации Киева, решить мирным путем спор относительно участка земли под строительство комплекса, в котором планировали открыть Киевский Еврейский Общинный Центр.



10 апреля Главный раввин Украины Моше Асман, от лица Киевской религиозной еврейской общины, обратился с письмом к Главе Киевской городской администрации Александру Попову с просьбой вмешаться в конфликт вокруг строительства Киевского Еврейского Общинного Центра/ «Наша община выступает за мирное и взаимовыгодное разрешение создавшейся ситуации. В связи с этим мы попросили нашего застройщика (ООО «ИБП») подготовить проект мирового соглашения, которое позволит прекратить ненужный судебный спор», - говорит в письме Моше Асман

Как стало известно на прошлой неделе, строительство Киевского Еврейского Общинного Центра оказалось под угрозой из-за действий прокуратуры Киева и КГГА. Так, в настоящее время Хозяйственным судом г. Киева рассматривается исковое заявление к ООО «ИБП», поданное прокуратурой в интересах управления экономики и инвестиций КГГА. В рамках спора по этому делу была предпринята попытка наложить арест на земельный участок земельного участка по ул. Ползунова в Соломенском районе Киева, на котором будет построен и размещен Киевский Еврейский Общинный Центр.

В четверг, накануне Песаха, более 300 представителей религиозной еврейской общины Киева вышли с протестами под стены Хозяйственного суда Киева, пытаясь остановить очередные земельные переделы. Однако, после протестов представители власти не нашли время встретиться с руководством общины, - комментируют в общине.

По словам Моще Асмана, единственным выходом из создавшейся ситуации может быть подписание мирового соглашения. «В 2010 году Еврейская религиозная община Киева сделала очень важный шаг в реализации давней мечты – созданию центра еврейской самоидентификации, Киевского Еврейского Общинного Центра», - говорит Главный раввин Украины Моше Асман.

«Заключение мирового соглашения по этому спору также покажет, что будущий мер Киева поддерживает политику Президента Украины по усилению связей между Украиной, Израилем и Европейским Содружеством. Власти необходимо находить компромиссы со своими общинами, - говориться в обращении столичной религиозной еврейской общины, к Главе Киевской городской администрации Александру Попову