Москаль: убийцу Щербаня похитили и нелегально вывезли из России

11 апреля 2012, 11:58

{1-} Нардеп Геннадий Москаль считает, что убийца Евгения ЩербаняВадим Болотских, которого власть пытается использовать против Юлии Тимошенко, был похищен из России и доставлен в Украину нелегально, вопреки всем международно-правовым договорам.

Об этом сообщает официальный сайт оппозиционного политика.

Москаль подчеркнул, что п. 3 ст. 6 конституция России гласит: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства или права изменить его». Таким образом, Болотских, который отбывает наказание на территории Украине за убийство Евгения Щербаня, как и раньше является гражданином РФ.

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17 мая 2000 года группа сотрудников МВД Украины под руководством Юрия Смыкова похитили на территории Российской Федерации, а именно в м. Москва, и нелегальным путем переправили на территорию Украины без соответствующего сообщения компетентных органов Российской Федерации гражданина России Болотских в.А., который впоследствии был помещен в Житомирский следственный изолятор, подчеркнул Москаль.

Москаль обратился к министру внутренних дел Украины Виталию Захаченко и министру внутренних дел Российской Федерации Рашиду Нургалиеву с просьбой предоставить точную информацию об обстоятельствах, при каких Болотских оказался на территории Украины. А именно: было ли предоставлено в этом вопросе содействия со стороны органов милиции РФ, и какими нормативно правовыми актами руководствовались обе стороны.

Ранее «Главред» сообщал, что «Батькивщина» обвинила Генпрокуратуру в выполнении заказа Администрации Президента по дискредитацию Тимошенко и в том, что она усиленными темпами подделывает дело об убийстве Щербаня.

фото: segodnya.ua

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