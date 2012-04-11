Путин напоследок похвастался своими успехами

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Премьер-министр России Владимир Путин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2011 год.

Нынешний отчет перед нижней палатой для Путина последний. В мае он вернется туда уже в качестве президента - для того, чтобы представить нового премьера.

Начав свое выступление, Владимир Путин напомнил, что страна прошла через напряженный период выборов, еще продолжаются отголоски острых баталий, но логика зрелой демократии заключается в том, что выборы завершились и нужно смотреть в будущее. «Россия у нас одна, и ее современное передовое развитие должно стать целью объединения всех политических сил страны, работающих на созидание», - заявил премьер, сообщает РИА Новости.

Далее Путин напомнил о кризисе: подчеркнул, что это был «колоссальный вызов», гораздо масштабнее и опаснее кризиса 1998 года. «Если бы мы не сумели дать на него ответ, то не только обрушили бы экономику и социальную сферу, но и поставили бы под сомнение суверенитет, геополитическую состоятельность страны, надолго похоронили всякие идеи модернизации и развития».

Премьер поблагодарил граждан России «за выдержку, за терпение, за доверие», выразив мнение, что страна преодолела испытания благодаря «общей ответственности, социальному партнерству и гражданской солидарности».

В своем выступлении Путин постоянно сравнивает ключевые российские показатели с показателями зарубежных стран - получается, что Россия не отстает, а во многих случаях превосходит страны Европы. Например, в результате кризиса многие из них были близки к потере своей государственности, банкротству, безработице и прочим ужасающим последствиям.

Путин привел «страшные цифры» - государственный долг в Европе - 90%, в США - 100%. Россия - единственная страна «большой восьмерки», где был составлен бездефицитный бюджет, даже с небольшим профицитом, отметил он.

Что касается России, то ее ВВП в начале 2012 года превысил докризисный уровень, экономика в полном объеме преодолела последствия спада, сказал Путин.

Главным достижением своего правительства Путин назвал стабилизацию и рост населения России. Общее число городов-миллионников в стране в 2012 году достигнет 15-ти. Более 7 млн детей родилось за 2008-2011 годы - один из самых высоких показателей за несколько десятилетий, подчеркнул он. Число «вторых рождений» увеличилось на 45%, а «третьих и последующих» - на 60%. Причина в том, что люди чувствуют стабильность и уверенность в себе и своем государстве, считает Путин.

Глава правительства считает беспрецедентным, что на фоне кризиса и его последствий реальные доходы граждан не падали, а пусть и немного, но росли, и так продолжалось все четыре года. Средняя зарплата «в реальном выражении» выросла на 18%.

Глава российского правительства сообщил, что повсеместно открываются новые производства в таких отраслях как фармацевтика, IT, нанотехнологии. Он особенно гордится автопроизводством - создано несколько крупных автомобильных кластеров, а российский авторынок по темпам роста - второй в Европе и четвертый в мире.

Путин отметил, что при наличии серьезных проблем отечественных авиапрома, космической отрасли и военно-промышленного комплекса, нужно отметить значительные достижения - появление авиалайнера SuperJet-100, испытания истребителя пятого поколения, строительство космодрома «Восточный», завершение формирования спутниковой группировки ГЛОНАСС. По его словам, по созданию этой группировки Россия опередила всех зарубежных партнеров.

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