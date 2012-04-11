На Пасху в Украине будет тепло до 20 градусов

{1-} В четверг, 12 апреля, по прогнозам Укргидрометцентра, средняя температура воздуха составит около 1-6 градусов ночью и 13-18 градусов днем.

В Киеве завтра 0-5 градусов ночью, 13-18 днем. Без осадков. В пятницу также сухо. Ночью 0-5, днем 13-18 градусов. В субботу переменная облачность. Ночью 4-9, дневная температура - от 15 до 20 тепла. В Киевской области завтра осадков не ожидается. Температура - от 0 до 5 градусов ночью, 13-18 градусов в дневное время суток. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

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На востоке в четверг 4-9 ночью, днем 13-18 градусов. Пройдет дождь, гроза. В пятницу ночью 4-9 градусов, дневная температура 13-18 тепла. Также осадки. В субботу сухая погода. Температура 3-8 градусов ночью, 15-20 градусов днем. Ветер северо-восточный, западный, 5-10 м/с.

На западе завтра ночью 1-6 градусов, днем 13-18 тепла, без осадков. В пятницу небольшой дождь. Температура воздуха ночью - около 4-9 градусов, днем 15-20 выше нуля. В субботу ночью температура воздуха составит 4-9 градусов, днем около 14-19 градусов, сухая погода. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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В южных регионах 12 апреля прогнозируют 0-5 градусов ночью, 13-18 днем. Пройдет небольшой дождь. В пятницу ночью - около 3-8 градусов, дневная температура 13-18, также осадки, гроза. В субботу переменная облачность. Ночью 4-9 градусов, днем 14-19 тепла. Ветер западный, 5-10 м/с.

В Крыму завтра 3-8 градусов ночью, 12-17 днем. Возможен дождь. В пятницу ночью 3-8, днем 12-17 градусов. Также незначительные осадки. В субботу переменная облачность. Ночью 4-9, днем 15-20 градусов тепла. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 0-5, днем 13-18, переменная облачность. В пятницу также сухо. Ночью около 2-7 градусов, днем температура составит до 13-18 градусов. В субботу без осадков. Ночью градусники покажут около 4-9 градусов, дневная температура воздуха составит 15-20 тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

фото: zapoved.ru

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