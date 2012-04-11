Ощадбанк должен упростить процедуру перерегистрации вкладчиков – Рыбаков

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Фракция "Реформы ради будущего" заявила, что является сторонником идеи возмещения утраченных вкладов Сбербанка СССР и убеждена в том, что 6 миллионов украинцев, которым не была выплачена первая компенсация, должны ее обязательно получить.



«Компенсация вкладов - это прямое обязательство украинского государства согласно ст.1 Закона «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины». Мы настаиваем на том, что продолжение выплат по вкладам - это восстановление социальной справедливости, которая была дважды нарушена - в 1991-1992 гг., когда эти деньги были обесценены, а затем в 2008 г., когда миллионы украинцев в очередях не смогли дождаться компенсации утраченных без их вины сбережений», - отметил лидер «Реформы ради будущего».



По мнению Игоря Рыбакова, всплеска инфляции вследствие этого шага не произойдет. «6 млрд. грн., которые будут направлены на компенсации - это менее 1% всей денежной массы. Очевидно, это может привести к серьезным инфляционным процессам. Обвала 2008 года не будет!», - заявил он. "Единственным серьезным препятствием на пути выполнения обещания вернуть вклады Сбербанка СССР стали достаточно сложные процедуры перерегистрации вкладчиков".



«При существующем уровне телефонизации и компьютеризации предложенная банком схема не выглядит реалистично. Для сельской местности - это звучит просто абсурдно! Людям старше восьмидесяти лет процедура в режиме онлайн в принципе недоступна и непонятна», - заявил Игорь Рыбаков.



Депутат считает, что такие действия банковского учреждения подрывают доверие людей, ставят под сомнение саму идею компенсации вкладов, и в целом могут рассматриваться как неуважение к пожилым людям.



«Реформы ради будущего» призвала Сбербанк пересмотреть процедуру перерегистрации в сторону упрощения, чтобы прежде всего люди почтенного возраста, которые наиболее нуждаются компенсационной «тысяче», не остались за бортом процесса выдачи компенсаций и могли пройти его самостоятельно, без посторонней помощи, чтобы вернуть себе хотя бы часть своих утраченных сбережений.