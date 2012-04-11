Боевики атаковали нефтеносный район Судана

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Войска Южного Судана дважды атаковали нефтеносный район Хеглиг в соседнем Судане.
Об этом стало известно из выступления по национальному радио официального представителя армии Хартума Саварме Халед. Он рассказал также о том, что в районе Хеглига по-прежнему идут бои и пообещал народу Судана, что победа будет на его стороне, пишут Вести ру.
Резкое обострение ситуации в приграничном районе стало следствием серии столкновений, произошедших ранее. Причинами конфликта между двумя странами, еще весной прошлого года бывших частью одного государства, стали пограничные споры и проблемы разделения доходов от экспорта нефти.
Межсуданский конфликт уже вызвал серьезную озабоченность как на африканском континенте, так и в ООН. Совет безопасности ООН, в частности, на прошлой неделе распространил заявление с призывом к противостоящим сторонам воздерживаться от применения оружия.
фото: vesti.ru
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