Томенко обнародовал декларацию: 500 тысяч дохода и «Тойота Прадо»

{1-} Вице-спикер парламента Николай Томенко обнародовал свою декларацию о доходах, из которой следует, что в 2011 году он заработал чуть больше 500 тыс. грн и владеет автомобилем «Тойота Прадо».

Так, согласно декларации, общая сумма совокупного дохода Томенко составляет 513 597 грн. Из них 267 909 грн – зарплата, 60 тыс. – гонорары. Кроме того, 185 688 грн Томенко получил за продажу автомобиля. Доход его семьи составил 182 тысячи 347 гривен, сообщает УНИАН.

У Литвина - 1,1 млн грн дохода и «Победа» в гараже

По данным декларации, вице-спикеру принадлежит автомобиль «Тойота Прадо» с объемом двигателя 4 литра.

Из недвижимости у Томенко есть дачный дом площадью 134 кв. м и 9 соток земли в Черкасской области. Кроме того, в его собственности есть еще один земельный участок площадью 0,32 га.

Кроме того, в декларации указано, что его семье принадлежит квартира в Киеве площадью 128,8 кв. м, половина квартиры в Запорожье и гараж площадью 19 кв. м.

Кернес обнародовал декларацию о доходах: 6 миллионов, Porshe и Mersedes

Ранее «Главред» сообщал, что совокупный доход за 2011 год спикера Владимира Литвина составил 1 млн 149 тыс. грн. Семье спикера принадлежит квартира площадью 259,8 кв. м. Он является собственником земельного участка площадью 4 тыс. 698 кв. м, автомобилей «Тойота Лендкрузер» 2008 года выпуска (объем двигателя 5 663 куб. см), ГАЗ-21 1962 года выпуска (2 445 куб. см), а также гаража площадью 18 кв. м.

Новости по теме:

Могилев живет на зарплату и ездит на старом Lexus

Кернес сам ездит на Porsche, а сыну запрещает гонки

Скандальный мэр Житомира обнародовал декларацию о доходах

Костусев отказался декларировать доходы

Порошенко в прошлом году заработал 86 миллионов