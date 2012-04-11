Ким Чен Ир избран «вечным» генеральным секретарем КНДР

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В Северной Корее на партийной конференции покойного экс-лидер КНДР Ким Чен Ир избрали «вечным» генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК).

Партийная конференция ТПК приурочена к предстоящей 15 апреля 100-летней годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, пишет Интерфакс-Украина.

В ознаменование годовщины Северная Корея также объявила о запуске в космос спутника. Запуск намечен на период с 12 по 16 апреля. Пхеньян, несмотря на международные протесты, не намерен отказываться от этих планов.

Ким Чен Ир умер от сердечного приступа 17 декабря 2011 года. После этого новым лидером страны был объявлен его сын Ким Чен Ын.

фото: newslab.ru

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