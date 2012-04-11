Духовенство осудило акцию Femen в Софийском соборе

{1-} Представители ряда украинских церквей дали негативную оценку акции женской организации Femen против лишения женщин права на аборт, которую девушки провели на колокольню Софийского собора в центре Киева.

Голые Femen устроили протест в Софийском соборе

"Бесспорно, поступок этой организации вызывает у меня отвращение, невосприятие. Но вместе с тем я понимаю, что есть силы, которые хотели бы, чтобы вера, религия, церковь были, как и в советское время, закрыты в стенах храма, не проявляли никакой общественной активности, не предлагали обществу духовных и моральных ценностей", - сказал глава информационного управления УПЦ-КП епископ Евстратий (Зоря).

FEMEN: мы – секс-диверсанты

Владыка также выразил мнение, что Femen - "это коммерческий проект, а не проявление гражданского общества, коммерческий проект, не такой, от которого веревочки идут за пределы Украины", передаёт Интерфакс – Украина.

"По сути, это не проявление украинского общества, это такая утонченная насмешка над ним", - отметил епископ Евстратий.

Он также напомнил о видении церкви относительно проблемы абортов: "Наша позиция заключается в том, чтобы из распространенной и достаточно обычной процедуры аборт был приведен к такой процедуре, которая бы воспринималась обществом как исключительная. Ведь по сути аборт - это что-то сродни смертной казни".

В свою очередь, руководитель департамента информации Украинской греко-католической церкви священник Игорь (Яцив) выразил свою позицию относительно акции в Софийском соборе: "Мне жаль этих девушек (активисток Femen – ред.), которые пытаются привлечь внимание, в первую очередь, к себе, они протестуют против всего в мире".

"Мне их жаль, поскольку они для своих протестов выбирают такой способ, первое, не стыдясь своей интимности… Второе - делают такое кощунство над храмом, которому тысяча лет, колокольне этого храма, не уважая исторической ценности здания, тем более сакральной", - отметил отец Игорь.

Ранее Главред сообщал, что 10 апреля пятеро активисток женской организации Femen провели акцию протеста против лишения женщин права на аборт, забравшись на колокольню Софийского собора в центре Киева.

Девушки ударили в колокола и вывесили 7-метровый плакат с белой надписью "STOP" на черном фоне. К сообщению прилагается фотография с изображением полуобнаженных девушек в колокольне на фоне куполов собора.

фото: femen.livejournal.com

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