Регионалы уверены, что Уголовно-процессуальный кодекс сегодня не примут

Верховная Рада Украины не успеет сегодня принять в целом Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Такое мнение высказал народный депутат от фракции Партии регионов Василий Грицак.
Нардеп рассказал, что по состоянию на 10:45 проголосованы только 840 поправок. Впереди, по его словам, еще 3 тысячи поправок. Поэтому сегодня не удастся принять в целом Уголовно-процессуальный кодекс, передаёт Обозреватель.
"Сегодня мы работаем до 15:00, и далее работа будет продолжаться в комитетах. Я думаю, что сегодня мы рассмотрим еще одну тысячу поправок. А в четверг мы рассмотрим две тысячи поправок. Я думаю, что в четверг мы стопроцентно примем в целом закон", - убежден Грицак.
11 апреля, украинский парламент продолжает рассмотрение во втором чтении Уголовно-процессуального кодекса.
«Мы будем работать до 15.00 без перерыва, далее работа в комитетах и фракциях», - сказал спикер Владимир Литвин, открывая утреннее заседание парламента.
Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 10 апреля, нардепы рассмотрели 47 статьи во втором чтении проекта УПК, а заседание парламента завершилось в 23:24.
Из почти 4000 поправок, предложенных к проекту, депутаты успели проголосовать 840. «Давайте хоть до 1000 поправки дойдем, чтобы была четвертая часть», - просил нардепов Литвин.
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